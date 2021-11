Solidne wzmocnienie Kolejarza! Mają juniorów z PGE Ekstraligi

Zarówno Jakub Krawczyk, jak i Jakub Poczta pomimo młodego wieku należą do czołówki polskich młodzieżowców. Ich umiejętności kibice docenili już chociażby w niedawno zakończonym sezonie, w którym dołożyli sporą cegiełkę do awansu Arged Malesy do PGE Ekstraligi. Pierwszy z nich osiągnął rewelacyjną średnią 1,654 punktu na bieg, a drugi 0,962.

Obaj zdecydowali się na przedłużenie kontraktów z ostrowską drużyną. Przepisy umożliwiają im jednak na starty w najniższej klasie rozgrywkowej za sprawą instytucji "gościa". Z okazji postanowili skorzystać działacze OK Bedmet Kolejarza, którzy w poniedziałkowy wieczór ustalili szczegóły współpracy.

Opolanie na papierze prezentują się piorunująco. W składzie poza młodymi i perspektywicznymi zawodnikami znajdują się bowiem takie nazwiska jak Jacob Thorssell, Pontus Aspgren czy rozwijający się z roku na rok Oskar Polis. Walka o awans na zaplecze PGE Ekstraligi przy takim zestawieniu wydaje się być celem minimum.