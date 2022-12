Śniegu po kolana, a oni już trenują. Zmarzlik nawet wsiadł na motor

W piątek wieczorem opublikowano terminarz PGE Ekstraligi na sezon 2023. Liga rozpocznie się za niecałe cztery miesiące, w święta wielkanocne. Pierwszą kolejkę zaplanowano na 8-9 kwietnia, a zatem śmiało, można stwierdzić, że jeśli pogoda będzie sprzyjać, miesiąc wcześniej zawodnicy wyjadą na pierwsze treningi. Niejednokrotnie bywało tak, że przystępując do ligi, żużlowcy mieli już za sobą kilka tygodni próbnych jazd.

Możliwe oczywiście też jest to, że w Polsce nie będzie można jeszcze w marcu jeździć. Zawodnicy sobie jednak z tym poradzą. W poprzednich latach, przy złej pogodzie u nas, decydowali się na wyjazd gdzieś na południe Europy. W słoweńskim Krsku czy chorwackim Gorican panuje zupełnie inny klimat i często można tam trenować nawet przez 8-9 miesięcy w roku, wliczając w to listopad czy luty. Oczywiście oba te tory znacząco różnią się od naszych polskich, ale w trakcie przygotowań do ligi akurat to nie ma większego znaczenia.

Mistrz Zmarzlik już trenuje

Grudzień to czas, w którym ludzie szykują się na święta, ale żużlowcom co innego w głowie. Dla nich to czas, w którym ostro biorą się za siebie. W praktyce za trzy miesiące bowiem mogą już jeździć. Większość klubów rozpoczęła wspólne treningi w salach gimnastycznych, niektórzy trenują także indywidualnie. Bartosz Zmarzlik z kolei ma za sobą jazdy na motocyklu. Co prawda nie jest to sprzęt żużlowy, a do treningu doszło w trakcie wakacji, ale sam kontakt z maszyną jest dla zawodnika bardzo ważny, zwłaszcza w okresie zimowym.

Dodajmy, że była wielka szansa na oficjalną formę sprawdzenia swojej formy w czasie zimy, bo działacze planowali organizację turnieju gwiazdkowego w Pile. Chętny był jednak zaledwie jeden zawodnik i ostatecznie pomysł spalił na panewce. Może to budzić duże zdziwienie, bo przecież żużlowcy regularnie wiosną narzekają na brak objeżdżania. Może i taki turniej nie spowodowałby od razu u nich wielkiej formy, ale na pewno by się przydał. A do tego byłaby to wielka gratka dla spragnionych żużla kibiców.