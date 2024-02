Smutne sceny. Polak krzyczał z bezradności

Ice speedway to niezwykle widowiskowa odmiana żużla, która w Polsce staje się coraz bardziej popularna . Mamy piękny tor w Sanoku, będzie reaktywacja obiektu na warszawskim Mokotowie, mówi się nawet o zawodach w Zakopanem. Wciąż jednak brakuje nam tam reprezentantów, bo to generalnie dyscyplina uprawiana hobbystycznie. Do interesu dokładają nawet ci z czołówki. W biało-czerwonych barwach jeździ Michał Knapp, który reprezentował nasz kraj np. podczas weekendowych mistrzostw Europy w Sanoku. Nie wypadł najlepiej, zmagając się z wielkimi problemami sprzętowymi.

Pracujący na co dzień jako kierowca ciężarówki Knapp od dawna ma potężne kłopoty ze swoimi maszynami. Narzeka, że nie ma na czym jeździć. W Sanoku było to widać. Większość biegów w niedzielę zakończyła się defektem. Najbardziej z pewnością bolał go ten, który odebrał mu niemal pewne punkty. Knapp walczył o drugie miejsce, ale w szczycie drugiego łuku pod bandą zaliczył defekt. Publiczność momentalnie dodała mu otuchy, ale niewiele to dało. Zawodnik był naprawdę załamany, co było widać po jego reakcji.