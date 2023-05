Smutna wiadomość od Gortata. „To ciężka kontuzja”

- Trzymamy kciuki za Dominika. To ciężka kontuzja - przyznał Marcin Gortat, mówiąc do prawie 50 tysięcy widzów z płyty stadionu na PGE Narodowym.

Kubera trafił w ręce najlepszych lekarzy

Dominik Kubera zaliczył upadek na piątkowych kwalifikacjach. Uderzył tak brzydko plecami w twardy tor, że potrzebna była interwencja służb medycznych. Z naszych informacji wynika, że zawodnik Platinum Motoru trafił do szpitala na Szaserów, gdzie mieści się Wojskowy Instytut Medyczny.

Po badaniach okazało się, że Kubera doznał kontuzji kręgosłupa, a dokładnie urazu kręgu piersiowego. Jak się dowiedzieliśmy, leczenie żużlowca może potrwać dwa, do trzech miesięcy. Gdyby jednak okazało się, że jest potrzebny jakiś zabieg, to pauza w startach może się wydłużyć nawet do pół roku.