Smutek zamiast wielkiej euforii. Prawie stracili drugiego lidera

Przed rozpoczęciem spotkania na trybunach Stadionu imienia Edwarda Jancarza mówiło się tylko o jednym - paskudnym upadku Andersa Thomsena w Rydze . Duńczyk w pierwszej serii startów zmagań w stolicy Łotwy zahaczył o tylne koło Jasona Doyle’a i pojechał prosto w dmuchaną bandę. Siła uderzenia była tak duża, że wylądował w pasie bezpieczeństwa i doznał licznych obrażeń. - To był mocny gong - relacjonował na naszych łamach menedżer zawodnika.

Osłabieni brakiem jednego z liderów gorzowianie podjęli rękawice i do pewnego momentu utrzymywali kontakt z rywalem. Na początku kapitalnie spisywał się na przykład Szymon Woźniak, do którego dołączyli Martin Vaculik oraz Oskar Fajfer. Po siedmiu odsłonach fani w żółto-niebieskich szalikach byli naprawdę pozytywnie zaskoczeni, ponieważ przyjezdni znajdowali się na zaledwie dwupunktowym prowadzeniu .

Radość kilkunastotysięcznej publiczności zamieniła się jednak w wielki smutek po groźnie wyglądającej kraksie Szymona Woźniaka. Polak dość długo leżał na torze, co dodawało dramaturgii całej sytuacji. Choć wychowanek Polonii Bydgoszcz ostatecznie wstał, to już do końca zmagań nie przypominał człowieka sprzed upadku i zamiast z przeciwnikami, walczył przede wszystkim z własnym bólem.