Śmierć, podatki i Motor na pierwszym miejscu. Nie ma na co narzekać!

Zacznijmy od podstaw. Kto weźmie udział w fazie play-off? Grono jej uczestników wykrystalizowało się już niemal w zupełności. Co prawda matematyka dowodzi, iż ZOOLeszcz GKM Grudziądz może jeszcze wyrzucić z pierwszej szóstki Betard Spartę Wrocław albo nawet For Nature Solutions Apatora Toruń, lecz takie scenariusze są coraz częściej wkładane przez ekspertów na regały opisane etykietą "fantastyka naukowa". Po przebudzeniu się mistrzów Polski i ich zwycięstwie w Lesznie trudno wyobrazić sobie, by teraz mieli oni przegrać lub zremisować na własnym torze z grudziądzanami, co stanowi warunek sine qua non historycznego, pierwszego w historii awansu GKM-u do fazy play-off.