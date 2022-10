Śmieją się z ich szkolenia, a oni zgarną złoto juniorów

To zabawne, bo właśnie niewłaściwe szkolenie młodzieży jest największym - obok sowitego zasilania budżetu klubu przez spółki skarbu państwa - zarzutem kierowanym w stronę Motoru przez sympatyków innych drużyn. Ostatnio w Internecie często szydzono z faktu, iż Koziołki są pierwszym zespołem w historii kraju, który zdołał wygrać ligę nie posiadając w zespole ani jednego wychowanka.

Bądźmy jednak szczerzy, nie wynika to bynajmniej z tego, że na dorosłych torach świetnie radzą sobie już wychowankowie lubelskiej akademii. Choć DMPJ-y rozgrywa się w formacie czwórmeczu, to Koziołkom ostateczny sukces zapewniła eksportowa para z pierwszego zespołu - Mateusz Cierniak i Wiktor Lampart. Pierwszy z nich (w sobotę zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata juniorów) uczył się żużlowego rzemiosła w szkółce Unii Tarnów, drugi jest wychowankiem rzeszowskiej Stali.

Bynajmniej nie przeceniamy ich wkładu w sukces drużyny. Do wszystkich trzech dotychczasowych finałów Motor przystępował w tym samym składzie, który obok Cierniaka i Lamparta tworzyli Jan Rachubik oraz Wiktor Firmuga. Co gorsza, kontuzja Firmugi sprawiała, że i tak był on zastępowany przez kolegów w ramach zastępstwa zawodnika i ani razu nie wyjechał na tor. Rachubik wziął udział w 18 wyścigach, uciułał 10 punktów. Cierniak zdobył ich 54, a Lampart 47.