Śmiali się z niego, kpili z prezesa. Teraz zamknął im usta

Prezes ROW-u Rybnik zakontraktował Mateja Zagara tuż przed startem ligi . Mówił, że robi to, bo nie chce drżeć do końca o utrzymanie. Zawodnik dostał 100 tysięcy euro za podpis i 1 tysiąc euro za punkt. Działacz pytany o zarobki Słoweńca nie podał kwot. Przyznał jedynie, że "jakość kosztuje".

Potem już poszło, choć po przegranym meczu w Landshut Zagar miał się zastanawiać, czy on się do tego nadaje. Do ludzi w parkingu mówił, że "chyba czas kończyć, skoro przegrywam z ludźmi, których nazwiska nie znam". Mrozek podniósł jednak Zagara na duchu. Powiedział, że tor w Landshut jest specyficzny, że tam nawet wielka gwiazda może przegrać ze słabeuszem, o ile ten jest dobrze doklejony do nawierzchni. Zagar chyba mu uwierzył, bo od tamtego momentu jest już z górki.