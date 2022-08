Śmiali się z Cieślaka. Teraz chcą jego powrotu

Kibice mówią: "Cieślak wróć"

Marek Cieślak, legendarny trener reprezentacji Polski na żużlu, żegnał się kadrą w 2020 roku, a wielu odebrało jego odejście z dużą ulgą. Wypominano mu, że choć zdobył worek medali (większość złotych) w Drużynowym Pucharze Świata, to tego najważniejszego krążka w Speedway of Nations nigdy nie wywalczył. Poza tym pod koniec kadencji popadł w konflikt z kilkoma gwiazdami - m.in. Maciejem Janowskim, więc wielu uznało, że zmiana warty i postawienie na Rafała Dobruckiego wszystkim wyjdzie na dobre.

Minęły dwa lata i dziś niektórzy kibice chcą zwolnienia Dobruckiego po tym, jak biało-czerwoni nie zdobyli w sobotę medalu podczas finałowych zawodów Speedway of Nations w Vojens. Padają głosy, że z Cieślakiem byłoby inaczej. Można by pokusić się o stwierdzenie, że łaska pańska na pstryk koniu jeździ. Obecny trener Polaków przekonał się o tym najdosadniej. W najbliższych dniach powinniśmy poznać jego dalszą przyszłość.

Czy Dobrucki odpowiada za fatalny wynik kadry?

Na to pytanie będą odpowiadać działacze Polskiego Związku Motorowego, którzy zdecydują o losach Rafała Dobruckiego. Największe zarzuty w jego stronę to niewłaściwa selekcja oraz brak odpowiedniej charyzmy, która pomogłaby zagubionym zawodnikom wykrzesać z siebie coś ekstra. Pytanie tylko, czy ktoś inny na jego miejscu faktycznie dokonałby innych wyborów. Oczywiście do Danii zamiast Janowskiego czy Dudka mogli pojechać Kołodziej z Kuberą, ale nikt nie dałby gwarancji, że to pomoże Polakom zdobyć medal. To trochę jak wróżenie z fusów.