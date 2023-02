Śmiałe słowa polskiego zawodnika. Porównał się do mistrza

Porównanie do Jasona Doyle’a jest naprawdę mocne. Gdyby jednak zestawić Doyle’a z Robertem Chmielem, to nagle okazałoby się, że Australijczyk w wieku 24 lat (tyle ma obecnie Chmiel) był od niego niewiele lepszy.

Doyle będąc w wieku Chmiela tułał się po niższych ligach

Doyle w wieku 23 lat zadebiutował w 1. Lidze, w Kolejarzu Rawicz. I spadł z nim do drugiej ligi. Został jednak w pierwszej i dostał angaż w Starcie Gniezno. Sześć lat Doyle tułał się po niższych ligach. Wybił się dopiero w sezonie 2014 w Orle Łódź. Miał wtedy 29 lat. W wieku 30 lat trafił do Ekstraligi. Mając lat 32, został mistrzem świata.

- Czuję, że ostatnie sezony przeszły mi koło nosa - mówi Chmiel na polskizuzel.pl. - Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żebym znalazł jakiś sposób na to, by zrobić coś więcej. Sezon z dobrą średnią w drugiej lidze może dać mi odbicie. Może jakbym nie miał pieniędzy, miałbym jakieś długi, to dałbym sobie spokój. Jednak jest radość, są chęci, więc jadę dalej. Miałem taki moment, w którym czułem, że coś mnie blokuje. Parę razy to poczułem. Teraz jednak wszystko jest dobrze. Mogę jechać, ryzykować i walczyć o punkty.