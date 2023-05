Śmiała teza eksperta. Chodzi o mistrza Polski i Zmarzlika

Walka o play-off w PGE Ekstralidze się rozkręca. Jest ona o tyle interesująca, że nikt nie chce być szósty i wpaść w pierwszej rudzie na Betard Spartę Wrocław, która na razie kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa i wydaje się być zespołem nie do pokonania. Zdaniem ekspertów nikt jednak nie ma nic przeciwko temu, by play-off rozpocząć od dwumeczu z Platinum Motorem Lublin, mistrzem Polski.