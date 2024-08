Śmiała się z nich cała Polska, a teraz chcą medalu. Historia jak z filmu

Dostali potężny cios i się zaczęło

Chyba nikt parę miesięcy temu nie spodziewał się, że dobra passa zacznie się wraz z kontuzją Jasona Doyle'a. Wystarczy przypomnieć, że GKM radził sobie bardzo przeciętnie jeszcze przed kontuzją Australijczyka. Później przyszło zatrudnienie Michaela Jepsena Jensena, który wyskoczył niczym królik z kapelusza. Do tego niemal wszyscy zawodnicy z kadry poprawili swoje wyniki i skończyło się na tym, że zespół Roberta Kościechy wcale nie musiał drżeć o utrzymanie, a spokojnie awansował do rundy play-off.

Teraz okazuje się, że pierwsze mecze ćwierćfinałowe ułożyły się dla GKM-u na tyle dobrze, że nawet ewentualny brak zwycięstwa w rewanżu ze Spartą Wrocław może dać im awans do półfinałów w roli lucky loosera. Falubaz przegrał bowiem wysoko u siebie z Motorem Lublin i jest już na straconej pozycji. Apator też odniósł u siebie klęskę w meczu przeciwko Stali Gorzów i perspektywy w kontekście rewanżu nie są dobre. Tym bardziej, że powrót kontuzjowanego Emila Sajfutdinowa do składu jest mocno wątpliwy.

- Jeśli mamy patrzeć na wyniki innych drużyn, to rzeczywiście dobrze to wygląda. Uważam jednak, że powinniśmy koncentrować się tylko na sobie. Będziemy się starali w rewanżowym meczu przeciwko Sparcie na własnym torze osiągnąć dobry wynik. We Wrocławiu zdobyliśmy 40 punktów. Założenie minimum było takie, abyśmy mieli czwórkę z przodu. Dobrze się to spotkanie oglądało, dzięki czemu ze spokojem podchodzimy do rewanżu - skomentował w rozmowie z Interią prezes Marcin Murawski.