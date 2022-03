72 Memoriał Alfreda Smoczyka stał pod znakiem nieco "kargulopawlakowym" - startowali w nim praktycznie sami swoi, przynajmniej z punktu widzenia mieszkańca Leszna. Poza tegorocznymi zawodnikami Fogo Unii na liście startowej zobaczyliśmy Damiana Balińskiego, Marcina Nowaka, Bartosza Smektałę, Brady’ego Kurtza i Grzegorza Zengotę, który sam jest co prawda wychowankiem zielonogórskiego Falubazu, ale przed laty przejechał z bykiem na piersi aż 5 sezonów.

Ratajczak odpadł, ale Unia Leszno ma inne talenty

Mimo stawki złożonej wyłącznie z ich ulubieńców, kibice Fogo Unii nie opuszczali stadionu przy Strzeleckiej z uśmiechami na twarzach. Już na pierwszej serii startów swój udział w memoriale zakończył Damian Ratajczak. Siedemnastolatek upadając na tor złamał obojczyk i został odwieziony do szpitala. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują więc, że lider formacji młodzieżowej nie będzie do dyspozycji Piotra Barona podczas pierwszych tegorocznych spotkań ligowych.

Leszczynianie mają szczęście w nieszczęściu. Tamtejszy trener młodzieży, Roman Jankowski "produkuje" solidnych młodzieżowców niemalże taśmowo. Mimo iż Unia wypożyczyła do GKM-u Kacpra Pludrę, to wciąż ma w swych szeregach obiecujących juniorów mogących z marszu wskoczyć do składu w miejsce bardziej uznanego kolegi i może nie zdobywać tylu punktów co on, ale z pewnością również nie przynosić wstydu swej macierzystej drużynie. Jeden z nich, szesnastoletni Antoni Mencel dał pokaz swojego potencjału już w niedzielnych zawodach, przywożąc do mety za swoimi plecami Grzegorza Zengotę i Piotra Pawlickiego.

Smektała triumfuje na specyficznym torze

W zawodach triumfował 24-letni wychowanek Fogo Unii, a dziś zawodnik Eltrox Włókniarza Częstochowa - Bartosz Smektała. Leszczyńscy kibice z trudem cieszyli się z sukcesu dawnego ulubieńca. Mają przecież świadomość, że już za 2 tygodnie wystąpi on przeciw ich klubowi w inauguracyjnym spotkaniu sezonu, a zdobywając 14 punktów na - bądź, co bądź - wyjeździe udowodnił, że znajduje się w genialnej formie. Humory leszczynian poprawia nieco fakt, że pięć kolejnych miejsc w klasyfikacji obsadzili aktualni zawodnicy ich klubu.

Spory wpływ na wyniki zawodów mogło mieć specyficzne przygotowanie obiektu przy Strzeleckiej. Trudno było nie odnieść wrażenia, że leszczyński toromistrz próbował nawiązać do czasów słynnej "Baronostrady". Znów najbardziej korzystną ścieżką do jazdy była ta znajdująca się tuż przy krawężniku.

Memoriał Alfreda Smoczyka 2022 - wyniki:

1. Bartosz Smektała (zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa) - 14 (3,3,3,3,2)

2. Jason Doyle (Fogo Unia Leszno) - 13 (3,3,2,2,3)

3. Janusz Kołodziej (Fogo Unia Leszno) - 12 (3,0,3,3,3)

4. Jaimon Lidsey (Fogo Unia Leszno) - 10 (0,3,3,3,1)

5. David Bellego (Fogo Unia Leszno) - 10 (1,3,2,1,3)

6. Piotr Pawlicki (Fogo Unia Leszno) - 10 (2,2,1,3,2)

7. Brady Kurtz (Orzeł Łódź)- 8 (2,2,t,1,3)

8. Grzegorz Zengota (ROW Rybnik) - 7 (2,2,0,2,1)

9. Damian Baliński (Metalika Recycling Kolejarz Rawicz) - 7 (0,1,2,2,2)

10. Marcin Nowak (Orzeł Łódź) - 7 (1,2,1,2,1)

11. Keynan Rew (Fogo Unia Leszno) - 6 (1,1,3,0,1)

12. Hubert Jabłoński (Fogo Unia Leszno) - 6 (2,1,0,1,2)

13. Maksym Borowiak (Fogo Unia Leszno) - 4 (1,1,1,1,0)

14. Jonas Knudsen (Fogo Unia Leszno) - 3 (3,0,0,0,0)

15. Antoni Mencel (Fogo Unia Leszno) - 3 (0,0,2,1,0)

16. Jesper Knudsen (Fogo Unia Leszno) - 0 (t,0,0,d,0)

17. Damian Ratajczak (Fogo Unia Leszno) - 0 (w,-,-,-,-)

Bieg po biegu:

1. Doyle, Pawlicki, Bellego, Lidsey

2. Kołodziej, Jabłoński, Rew, Ratajczak (w/u)

3. Jon. Knudsen, Kurtz, Borowiak (Jes. Knudsen - t), Mencel

4. Smektała, Zengota, Nowak, Baliński

5. Doyle, Kurtz, Baliński, Kołodziej

6. Smektała, Pawlicki, Rew, Jon. Knudsen

7. Bellego, Zengota, Borowiak, Jes. Knudsen

8. Lidsey, Nowak, Jabłoński, Mencel

9. Rew, Doyle, Nowak, Jes. Knudsen

10. Kołodziej, Mencel, Pawlicki, Zengota

11. Smektała, Bellego, Borowiak (Kurtz - t), Jabłoński

12. Lidsey, Baliński, Borowiak, Jon. Knudsen

13. Smektała, Doyle, Mencel, Borowiak

14. Pawlicki, Baliński, Jabłoński, Jes. Knudsen (d/4)

15. Kołodziej, Nowak, Bellego, Jon. Knudsen

16. Lidsey, Zengota, Kurtz, Rew

17. Doyle, Jabłoński, Zengota, Jon. Knudsen

18. Kurtz, Pawlicki, Nowak, Ratajczak (ns)

19. Bellego, Baliński, Rew, Mencel

20. Kołodziej, Smektała, Lidsey, Jes. Knudsen



(wyniki za: unia.leszno.pl)