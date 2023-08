Słynny turniej jeszcze w tym roku? Chce tego były działacz

Gorzowska drużyna bez wątpienia okazała się jedną z największych pozytywnych niespodzianek sezonu 2023. Po odejściu Bartosza Zmarzlika wielu kibiców oraz ekspertów skazywało podopiecznych Stanisława Chomskiego na walkę o utrzymanie, a oni tymczasem otarli się o awans do półfinału PGE Ekstraligi. Kto wie, czy gdyby nie poważna kontuzja Andersa Thomsena, to ebut.pl Stal nie szykowałaby się właśnie do batalii o wielki finał rozgrywek.

Odpadnięcie z decydującej części zmagań oczywiście ze smutkiem przyjęli kibice, którzy zapewne chcieli jeszcze parę razy odwiedzić stadion i zobaczyć w akcji swoich ulubieńców. Fanów w żółto-niebieskich szalikach na pewno więc zadowoliłaby propozycja Ireneusza Macieja Zmory. Były prezes Stali Gorzów rzucił luźny pomysł związany z organizacją Memoriału Edwarda Jancarza.

Co dalej z Memoriałem Edwarda Jancarza? Gorąca dyskusja na Facebooku

W 2016 roku po siedmiu latach przerwy przywróciłem zapomniany Memoriał Edwarda Jancarza. Myślę że w tym roku mógłby to zrobić Waldemar Sadowski. Sezon ligowy zakończył się przedwcześnie. Klub nie miał okazji pożegnać się z kibicami i podziękować im za wspieranie drużyny. Taką okazją mógłby być memoriał. Co Wy na to ~ napisał Zmora na swoim Facebooku

Pod wpisem błyskawicznie rozpoczęła się dyskusja na temat organizacji zawodów. - W tym momencie impreza z ryzykiem straty dla klubu. Sam Pan wie dlaczego i dlaczego tylko przed sezonem ma to sens - skomentował Jacek Gumowski, czyli człowiek w przeszłości stojący na czele marketingu gorzowskiego klubu. - Ok. Ale jaka obsada? Na koniec sezonu gwiazdy nie za bardzo będą chętne by wystartować a słaba obsada, to słaba frekwencja. Początek sezonu to najlepszy termin - wtórował mu pan Mariusz. Pozostali fani raczej podzielali zdanie autora postu i uważali, że Edward Jancarz zasługuje na upamiętnienie.

Temat potencjalnego memoriału pojawił się już zresztą wiosną tego roku. - Chodzi przede wszystkim o obsadę. Widzimy ile jest w tym momencie imprez w okresie przygotowawczym i organizowanie turnieju w tak napiętym terminarzu powoduje sytuację taką, że lista startowa nie będzie najlepsza, przez co będzie ciężko promować to widowisk - mówił wówczas Waldemar Sadowski na antenie Radia Gorzów. Teraz problem jest inny, ponieważ sezon wkracza w decydującą fazę i nikt nie chce kończyć go z kontuzją.

Waldemar Sadowski z żoną / materiały prasowe

Stanisław Chomski, Ireneusz Maciej Zmora, Martin Vaculik. / Adam Borowy / East News