Słynny tor sponiewierał polski talent. A my przed tym ostrzegaliśmy

Dohren to miejsce, które każdy fan żużla powinien zobaczyć choć raz . W samym środku lasu na północy Niemiec zlokalizowany jest obiekt, który nie posiada prostych, jest zwyczajnie kołem. Co najlepsze, start ma usytuowany praktycznie w parku maszyn! Wielu znanych zawodników ma z nim ogromne problemy, bo często jest tak że na słynny turniej przyjeżdżają żużlowcy wiszący ten tor po raz pierwszy. U zazwyczaj są w wielkim szoku.

W podobnym był zresztą 17-letni talent z Gorzowa. Oskar już na treningu doznał kontuzji obojczyka i rzecz jasna nie pojechał w turnieju. Tuż po starcie nie opanował motocykla, przerzuciło go i spadł niebezpiecznie na bok. Był to typowy obojczykowy upadek. Oskar musi jeszcze sporo się nauczyć, jeśli chodzi o takie tory. W Dohren nie do końca wiedział w ogóle jak wejść w łuk. Trudno jednak mu się dziwić, bo ten tor wielu już sprowadził na ziemię.