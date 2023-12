Słynny klub zmienia nazwę. Kibice wiedzą swoje, a trener wyjaśnia

Takiego klubu nigdy nie było

- Chociaż na pieczątkach jest Gorzów Wielkopolski - precyzuje trener i po chwili uspokaja: - Nie trzeba będzie jednak przekazywać medali z jednej Stali do drugiej, bo to będzie ta sama Stal. Jak mówiłem, dla wielu to jest po prostu Stal Gorzów. W mediach, czy na stronie Ekstraligi występujemy właśnie pod taką nazwą - zauważa Chomski.

Decyzja zapadnie w przyszłym roku

- Nie pierwszy raz przeżywam coś takiego. 15, czy 20 lat temu miała miejsce podobna dyskusja. Komitet przekonuje, że zmiana nie wiąże się z kosztami. Ja bym jednak zostawił to tak, jak jest. Jakoś nie jestem zwolennikiem ciągłych zmian. My tak lubimy, ale mnie Gorzów Wielkopolski nie przeszkadza. Potocznie używa się wersji skróconej i mnie to wystarczy. A człon Wielkopolski pojawił się po to, żeby ziemie odzyskane po wojnie bardziej związać z Polską, dlatego Gorzów stał się Gorzowem Wielkopolskim - wyjaśnia Chomski.