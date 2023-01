Słynny klub na skraju upadku. Jeździł u nich wielki mistrz

Jeszcze na początku grudnia były plany, by dać Masarnie trochę czasu na jakieś działania związane z poprawą swojej sytuacji. Już wtedy klub miał wielkie długi, ale była jakaś minimalna szansa na chociaż ich zredukowanie. Niestety nic takiego się nie wydarzyło i wygląda na to, że Masarna w lidze nie pojedzie. Ma wielotysięczne długi, a na horyzoncie brak perspektyw. To wielka porażka tego słynnego, bardzo zasłużonego szwedzkiego klubu.