Słynny klub dokonał niemożliwego. Wielki skandal w polskiej lidze

Działacze ruszyli na łowy, gwiazdy Włókniarza rozchwytywane

Poważną propozycję z Grudziądza otrzymał Kacper Woryna. Niektóre źródła są wręcz już pewne, że wychowanek ROW-u Rybnik przeniesie się do ZOOleszcz GKM-u. Wcześniej działacze z Częstochowy zwrócili się do niego oraz Maksyma Drabika z ofertą obniżenia kontraktu na przyszły sezon. Zmiana barw klubowych w przypadku Woryny nie będzie wcale dużym zaskoczeniem.

Spór o wielką kasę, konkurent chce to wykorzystać

Z naszych informacji wynika, że Włókniarz złożył ofertę Jasonowi Doyle'owi . Los Australijczyka w dalszym ciągu nie jest przesądzony. W tle trwa przeciągnie liny w kwestii 360 tysięcy złotych, który domaga się klub od byłego mistrza świata. Wszystko z racji tego, że doznał on w maju kontuzji i wypadł na resztę zmagań.

Doyle będzie łatwiejszy w negocjacjach, aniżeli Max Fricke, któremu także zaproponowano starty pod Jasną Górą. Fricke może jednak przebierać ofertach, bo ma ich bez liku. Wiele wskazuje na to, że jeśli ma się gdzieś ruszyć, to jednak do Wrocławia.