Słowo Frątczaka. Powołać Hampela do reprezentacji!

Wołanie o pomoc Hansena

Miniony weekend zapadnie mi w pamięć głównie ze względu na samobiczowanie się przed kamerami telewizyjnymi Patricka Hansena. Wywiad Duńczyka wywołał duże poruszenie wśród obserwatorów, przez co wynik meczu Moje Bermudy Stal - ZOOleszcz GKM zszedł na dalszy plan, ale był on też z góry przesądzony więc nie wywoływał większych emocji.

Hansen był wyraźnie przygnębiony tym, że jest w dołku i od dłuższego czasu kompletnie mu nie idzie. Nie mam żadnej satysfakcji, ale można to sprawdzić gdzieś w odmętach internetu, że Patrick poszedł o jeden most za daleko.

Uważam, że postąpił nieco nieroztropnie. Arged Malesa awansowała przecież do PGE Ekstraligi i spokojnie mógł tam zostać. W Ostrowie był traktowany jak swojak, taki chłopak z sąsiedztwa, na którego będzie się chuchało i dmuchało. Akcja z przenosinami do Gorzowa była obliczona na wóz, albo przewóz. Wiadomo było, że wiekowo Patrickowi składa się parasol ochronny na pozycji U24.

W tej chwili co byśmy nie podstawili Hansenowi, on z tego się nie odepchnie. Facet jest tak rozbity, że potrzebuje teraz twardego resetu. Trzymam za niego kciuki i mam nadzieję, że znajdzie się w przyszłym sezonie pierwszoligowy klub, który uwierzy w Patricka, bo to wciąż wartościowy zawodnik. Jego problemy są do załatwienia, ale nie w pięć minut.