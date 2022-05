Słowo Frątczaka na niedzielę. Weekend profanacji żużla

Za nami weekend z Grand Prix i inauguracją SGP2 w tle. I tak się zastanawiamy od piątku, gdzie się podziało ściganie, bo to co zobaczyliśmy w Pradze raczej ciężko nim nazwać. Sprawdziłem nawet Wikipedii słowo wyścig, bo rozgrywanie zawodów dla samego faktu zobaczenia zawodników pod taśmą nie ma moim zdaniem sensu.

W stolicy Czech zaserwowano nam dwa dni profanacji żużla w najczystszej postaci. Kibice oglądają jazdę gęsiego, zawodnicy zmagają się z dziurawą nawierzchnią, ledwo trzymają się na motocyklach, a prezesi obgryzają z nerwów paznokcie, żeby ich gwiazdom nie stała się krzywda. Formuła Grand Prix została przecież stworzona właśnie po to, aby delektować się kosmicznymi wyścigami z udziałem śmietanki światowego speedwaya. Nie ma tam przecież przepisu U24, juniorów.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Szybka kontra. Sędziowie. Czy mamy z nimi problem? INTERIA.TV

Nikt mnie nie przekona, że tor na Markecie nadawał się do ścigania. Nie na takie show się umawialiśmy. Do jazdy? Owszem, ale nie do walki. W sobotę zwodnicy czyhali na błędy rywali i z tego rodziły się mijanki. Wirtuozerii nie było w tym żadnej. Taki prostym sposobem, nam obserwatorom odbiera się frajdę z bycia sympatykiem żużla.

Rodzą się wnioski dotyczące popularyzacji tego sportu. Kogo my naprawdę chcemy przekonać np. za Oceanem do tego, żeby kłuć w oczy po takim antyżużlem jak w Pradze. Marketa od lat nie jest atrakcyjną lokalizacją do rozgrywania turniejów o najwyższej randze, a my dalej nie szukamy dla niej zastępstwa. Nie szukam miejsc, gdzie będziemy w stanie wygenerować jakieś emocje i nie zaśniemy przed telewizorem. Nie deprecjonuje zwycięstwa Martina Vaculika, bo wyszedł mu super turniej. Świetnie wychodził ze startu i to był klucz. Jak mawiał klasyk, tryumfował zasłużenie, proszę państwa.

Grzmotów nie było też w Rybniku. W ostatniej audycji w Radiu Zielona Góra powtarzałem jak mantrę, że wciąż brakuje nam odpowiedzi na zasadnicze pytanie, w jakiej formie jest Falubaz na półmetku sezonu zasadniczego. Na główny i realny sprawdzian formy wskazywałem spotkanie w Rybniku.

Nie chodziło mi o samo zwycięstwo, lecz styl i jego rozmiar. Osiągnięcie powyżej 50 punktów, na wyjeździe, przeciwko ekipie, która nie wypadła sroce spod ogona budzi respekt. ROW okrutnie się męczył, tor niespecjalnie dawał możliwości do mijanek i jeśli rybniczanie chcieli czymś zaskoczyć gości, to twierdzę, że bardziej zaskoczyli samych siebie.

Falubaz był po prostu wreszcie sobą i jeśli ktoś z kibiców szuka tutaj drugiego dnia, co się stało, że ci zawodnicy nagle odpalili, to służę pomocą. Nic wielkiego się nie podziało. Żużlowcy nieobecnego na Górnym Śląsku Piotra Żyto pokazali w końcu dojrzałą jazdę na swoim adekwatnym do ich potencjału sportowego poziomie.

Przed rozpoczęciem rozgrywek eWinner 1. Ligi typowałem Falubaz do awansu. Argumentowałem to w ten sposób, że zawodnicy z Zielonej Góry posiadają największe doświadczenie w jeździe na szczeblu PGE Ekstraligi.