Słowo Frątczaka na niedzielę. To nie był błąd, to był wielbłąd Dolezala

Cała Polska żyje od soboty dwoma tematami. Kamil Stoch udowodnił w wywiadzie, że jest tylko człowiekiem, a nie robotem. Wrażliwym facetem z krwi i kości, bo jak mawia przysłowie, tylko silni potrafią płakać naprawdę. To pokazuje z jakim materiałem ludzkim mamy do czynienia. Duży szacunek dla niego, bo osiągnął w sporcie wszystko, a jednak ciągle kipi ambicją i nadal umie przeżywać swoje niepowodzenia.

Do teraz zastanawiamy się, czy kombinezon Karla Geigera był prawidłowy. Sprawa jest o tyle gorąca, że to właśnie Niemiec sprzątnął Kamilowi sprzed nosa brązowy medal. Dyskutujemy, przybliżamy kadry zdjęć, pytam ekspertów, czy trener mógł złożyć protest.

Dolezal nie wskoczył w ogień za Stochem

Sam wielokrotnie byłem szykanowany, hejtowany na potęgę za to, że pozwoliłem na sprawdzenie jednej, czy drugiej rzeczy, bo coś budziło moje wątpliwości. Tylko, że ja działałem w zgodzie z regulaminem.

To nie jest tylko okazja do zarobienia pieniędzy przez tego gościa, któremu akurat sprawdzamy sprzęt, natomiast jest to też szansa na żeby ukrócić podejrzenia i uciąć raz na zawsze pomówienia, że jest się oszustem. Po to są właśnie kontrole.

Dlatego nie ukrywam, że jestem bardzo mocno zaskoczony wypowiedziami, które da się usłyszeć wokół tej kwestii. Jestem rozczarowany postawą trenera, że zbagatelizował problem. Uciekł się do gadki, że zawodnicy są od skakania, że Kamil mógł polecieć dalej. Boli mnie, że w tym przypadku nie poszedł za zawodnikiem do końca.

Horgacher potrafi zadbać o interes Niemców

Chwila, moment. Trener kadry narodowej powinien zrobić absolutnie wszystko w ramach zgodności z regulaminem, żeby pomóc swoim podopiecznym. Wiadra pomyj wylewamy na Stefana Horngachera, że on wykorzystuje każdą nadarzającą się szansę do sprawdzenia przeciwnika. Tylko, że pan Stefan dba wyłącznie o interes swój i prowadzonej przez siebie reprezentacji naszych zachodnich sąsiadów.

Czy Horngacher złamał tym wiecznym chodzeniem do jury zawodów regulamin, czy złamał jakiś system moralny? Najzwyczajniej w świecie wykorzystywał wszystkie przysługujące mu narzędzia, które mogłyby pomóc Niemcom zająć wyższe pozycje.

Każdy kto odrobinę interesuje się skokami narciarskimi, doskonale się orientuje, że detale odgrywają w tej dyscyplinie olbrzymią rolę. A dyskusja o większych kroczach w kombinezonach niemieckich skoczków nie jest żadną nowością. Michal Dolezal nie wykonując żadnego ruchu, sam wybił sobie argumenty z ręki.