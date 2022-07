Słowo Frątczaka. Fatalny moment na zwolnienie menedżera

Dotknął ich palec Boży

To, że ktoś nad dwoma Danielami czuwał, to jasne jak słońce, ale trzeba też sobie otwarcie powiedzieć, że ludzie, którzy są pomysłodawcami dmuchanych band, powinni zostać obsypani złotem. Oni uratowali życie wielu zawodnikom i należy im się szacunek.

Co do Betard Sparty, w której występuje Bewley, tam się coś zepsuło. Doszło do wyczerpania potencjału zawodniczego i sportowego. Pociągający za sznurki w drużynie aktualnego mistrza Polski - Andrzej Rusko musi jak najszybciej zrobić rewizję pewnych rzeczy, z mocnym uwzględnieniem parku maszyn.

Tymczasem Rafał mocno się przyczynił do tego, że wrocławianie polegli u siebie z zielona-energia.com Włókniarzem i muszą teraz drżeć o awans do play-off. On postawił na nogi Kacpra Worynę, maczał palce przy jego eksplozji formy. Wprowadził do jego teamu spokój i uzmysłowił jak jeździć rozważnie, inteligentnie.