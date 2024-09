Słowa gwiazdy mogą ich zaboleć. Rywal Zmarzlika wywiesił białą flagę

Masa polskich kibiców gna do Vojens, żeby świętować piąty tytuł mistrza świata Bartosza Zmarzlika. Polak może tego dokonać jeszcze przed ostatnią rundą w Toruniu. Musi jednak zdobyć co najmniej trzy punkty więcej od najgroźniejszego rywala, Fredrika Lindgrena. Ten wydaje się, że stracił już nadzieję.

Żużel. Fredrik Lindgren wywiesił białą flagę, "nie wierzę"

Jeśli ktoś spodziewał się, że Szwed ma zamiar stawać na rzęsach, by dokonać cudu i dogonić 29-latka w klasyfikacji, jest w błędzie. Lindgren już po turnieju we Wrocławiu wywiesił białą flagę. Wówczas miał nieco mniejszą stratę do naszego mistrza, która wynosiła 15 punktów. Teraz urosła ona do 17 "oczek".