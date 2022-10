Pół miliona wpadnie do kasy ROW-u Rybnik w sezonie 2023. To nie koniec dobrych wiadomości, bo prezes klubu na dniach ma podpisać kolejne umowy sponsorskie, a wpływy z tego tytułu mogą przekroczyć kwotę 1,5 miliona złotych.

ROW Rybnik będzie miał stabilny i wysoki budżet

ROW Rybnik wciąż ma do sprzedania miejsce w nazwie

Plusem tej umowy jest, co podkreśla prezes Mrozek cytowany przez klubową stronę, to że wciąż wolne jest miejsce w nazwie. Niewykluczone, że znajdzie się ktoś, kto za to zapłaci i to całkiem duże pieniądze.