Słońce wychodzi nad utytułowanym klubem. W końcu pozytywne informacje, to ostatni dzwonek

Żużel. Metalkas 2. Ekstraliga. Unia Tarnów jeszcze wierzy

Żużlowcy Unii robią wszystko, aby pomóc klubowi. - Teraz najważniejsze jest spłacenie zawodników. Pomagam kilku zawodnikom i wiem, jaki jest to problem, gdy nie masz płynności finansowej, a w sezonie, żeby mieć dobry wynik, musisz inwestować w sprzęt, który jest co roku droższy. Tu należą się słowa uznania dla zawodników Unii, że cierpliwie czekali na swoje wypłaty i zrealizowali sportowy cel, jakim był awans - kontynuuje Racibor.

Żużel. Unia Tarnów ma stadion do modernizacji

Kolejnym gigantycznym problemem jest Stadion Miejski w Tarnowie niespełniający wymogów Speedway Ekstraligi. Od lat nie wykonano na nim żadnych prac. - Tutaj wreszcie widać zaangażowanie prezydenta, szefa komisji sportu, czy od początku sezonu Urzędu Marszałkowskiego. Pamiętam, jak prezydent Ciepiela sześć lat temu podpisywał porozumienie wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy stadionu po to, aby mógł ruszyć długo wyczekiwany remont stadionu. Wiemy, jak to się skończyło - podkreśla ekspert.

Z nowym prezydentem Jakubem Kwaśnym ma być inaczej, choć władze Żużlowej Ekstraligi z dużym dystansem podchodzą do licencji Unii. - Nie dziwię się, że teraz nie wierzą w kolejne zapewnienia, ale jest nowe rozdanie w mieście i zapewnienia, że tak tego nie zostawią. Warunkiem do spełnienia przez klub był awans i spłata wszystkich zaległości. To w najbliższych dniach się wydarzy, a z tego, co wiem, to szef komisji sportu też już podejmuje odpowiednie kroki w sprawie stadionu - tłumaczy Racibor.