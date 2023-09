Słodko-gorzkie pożegnanie. O tym wyścigu musi zapomnieć

Stało się. For Nature Solutions Apator Toruń zakończył dziś sezon w PGE Ekstralidze na podium po raz pierwszy od sezonu 2016. Emil Sajfutdinow i spółka nie dość, że obronili dziesięciopunktową zaliczkę z pierwszego spotkania, to na dodatek byli o krok od zwycięstwa w Częstochowie. Tauron Włókniarza po tym meczu czeka mała rewolucja. Z zespołem pożegna się między innymi Jakub Miśkowiak, czyli mistrz świata juniorów z 2021 roku. Najadł się on wstydu w dziesiątym wyścigu.