Słodko-gorzki powrót Zmarzlika. Kibice byli na niego wściekli!

Bartosz Zmarzlik reprezentował Stal w sezonach 2011-2022. Przez ten czas aż ośmiokrotnie gorzowianie stawali na podium PGE Ekstraligi, w tym dwukrotnie na najwyższym stopniu (dwa złota, trzy srebra oraz trzy brązy) . Z macierzystym klubem świętował także wiele innych sukcesów, choćby w MPPK czy MMPPK. Po sezonie 2022 doszło do rozstania i hitowego transferu do Platinum Motoru. Mimo odejścia jest - i nadal będzie - legendą oraz najwybitniejszym wychowankiem w historii klubu . Na prezentacji został przyjęty ciepło, z trybun nie było słychać żadnych gwizdów. Zmarzlik zawsze ścigał się ambitnie i nigdy nie odpuszczał. Jego atak w wyścigu siódmym jednak nie spodobał się gorzowskiej publiczności, która solidnie wygwizdała wychowanka za ostry atak na Szymonie Woźniaku. - Atak na pograniczu faulu - mówił w meczowym studiu Grzegorz Walasek . Dla lublianian to bardzo intensywny czas. 24 godziny wcześniej przecież podejmowali Betard Spartę i po zaciętym pojedynku przegrali 44:46.

Zmarzlik miał coś do udowodnienia

Czwartkowy wieczór kompletnie nie należał do mistrza Zmarzlika. W domowym meczu z wrocławianami zdobył zaledwie 7 punktów, z czego aż cztery na kolegach z drużyny. Lider Motoru chciał udowodnić swoim nowym kibicom, że był to tylko wypadek przy pracy. Pikanterii dodawał również sentymentalny powrót do Gorzowa, choć po tym spotkaniu mógł stracić co najmniej kilkunastu fanów. Inna sprawa, że gdyby jeździł w czerwonym lub niebieskim kasku, to po ostrym ataku zamiast gwizdów, usłyszałby brawa i miłe okrzyki.