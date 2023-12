Skuteczny jak prezes Rusko. Znów wszystkich zaskoczył [FELIETON]

W minionym tygodniu dwie informacje rozgrzały środowisko żużlowe. Pierwsza to terminarz PGE Ekstraligi. Druga to sensacyjne wypożyczenie Jakuba Krawczyka do Betard Sparty Wrocław.

Terminarz PGE Ekstraligi. Kto zyskał, kto stracił?

Zacznę od pierwszego tematu. Po opublikowaniu terminarza zaczęła się analiza, kto ma korzystny rozkład meczów, a kto niekoniecznie dobrze trafił. Do tych drugich zalicza się m.in. ZOOleszcz GKM Grudziądz. Myślę natomiast, że tutaj nie ma wygranych i przegranych. GKM co prawda nie ma łatwego początku, bo na pierwsze ligowe punkty może poczekać. Ale w dwóch pierwszych kolejkach, czyli meczu u siebie z Platinum Motorem Lublin i wyjeździe do Zielonej Góry, jakieś punkty zespół Roberta Kościechy spokojnie może zdobyć.

A jak tak się stanie, to nikt nie będzie mówił, że GKM miał zły terminarz. Dlatego ten kalendarz meczów ligowych traktuję jako czystą ciekawostkę. Z mojej perspektywy najważniejsze jest to, że nikt pod górkę nie robił beniaminkowi z Zielonej Góry, który raczej narzekać nie może. Wyjazd na inaugurację do Wrocławia pewnie trzeba będzie spisać na straty, ale z drugiej strony początek sezonu to duża loteria, więc można przynajmniej powalczyć o przyzwoity wynik. Kolejne starcie na własnym torze z GKM-em to realna szansa na pierwsze punkty i większy spokój w klubie. Pożyjemy, zobaczymy.

Sparta wzięła dwóch juniorów z Ostrowa

Druga sprawa to temat Jakuba Krawczyka i zaskakującego wypożyczenia do Betard Sparty Wrocław. Chyba mało kto spodziewał się takich ruchów ze strony działaczy Arged Malesy. Stało się jak się stało, a w tym wszystkim ciekawe jest to, że za rok parę juniorów wicemistrzów Polski może stanowić dwójka chłopaków z Ostrowa. Przypomnę, że wcześniej wrocławianie dograli wypożyczenie młodego, zdolnego Filipa Seniuka. Teraz doszedł jeszcze bardziej doświadczony i objeżdżony Jakub Krawczyk.

W kontekście walki o medale w PGE Ekstralidze fajnie, że Sparta wzmocniła formacją juniorską, bo teraz Dariusz Śledź będzie miał w czym wybierać. Zastanawiam się natomiast, czy kogoś z tej dwójki uda się Sparcie zatrzymać u siebie na stałe. Obaj zawodnicy są wypożyczeni, a jak się pokażą z dobrej strony, to zapewne klub będzie chciał ich zatrzymać. Podobne intencje będą mieli jednak w Ostrowie.

