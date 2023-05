Lindgren to król PGE Narodowego. Wygrał w Warszawie po sześciu latach. Było to też jego szóste zwycięstwo w turnieju Grand Prix w karierze. - Zawsze jest ciężko, ale naprawdę uwielbiam to miejsce. Co za atmosfera. Jest tu ze mną moja rodzina, moja córka, wielu sponsorów. Jest fantastycznie - mówił Szwed po zawodach przepytywany przez Scotta Nichollsa.