Skruszą beton i spełnią marzenia? Oni czekają na tę informację

Obecny kontrakt telewizyjny obowiązuje do końca sezonu 2025. Od jakiegoś czasu głośno mówi się, że nowa umowa związana byłaby m.in. z poszerzeniem ligi do dziesięciu zespołów, czy zapowiadanego wcześniej wydłużenia sezonu. Wszystko po to, aby wciąż rozwijać wartość najlepszej żużlowej ligi świata.

Większa liga to dla nich wybawienie

Poza wszystkim w kolejce ustawia się co najmniej kilka klubów, które głośno mówią o swoich aspiracjach ekstraligowych. W tym roku faworytem do awansu będzie Stelmet Falubaz Zielona Góra, dla którego kolejny rok spędzony na jej zapleczu mógłby skończyć się katastrofą. O awansie myślą także poważnie w Bydgoszczy. Tym bardziej, że nikt w klubie nie chce stracić jednego z najlepszych juniorów w kraju Wiktora Przyjemskiego. Ten już zapowiedział, że w przypadku braku sukcesu sportowego odejdzie z klubu.

Falubaz i Polonia to jednak nie jedyne kluby, które ochoczo spoglądają w stronę PGE Ekstraligi. Od jakiegoś czasu mówią o tym także w Łodzi, choć Orzeł nie zbudował jak dotąd na tyle silnego zespołu, aby skutecznie włączyć się do gry o awans. Podobnie jak ROW Rybnik, który ma jednak bogate tradycje, a prezesowi Krzysztofowi Mrozkowi przydałby się taki spektakularny sukces.

Większa liga może zmobilizować też inne ośrodki

Do 2026 roku układ sił w polskiej lidze może jeszcze się zmienić, a lista kandydatów do dołączenia do PGE Ekstraligi może być jeszcze dłuższa. Coraz głośniej mówi się, że na południu Polski rodzi się kolejna potęga. Chodzi o Stal Rzeszów, która w tym roku będzie głównym faworytem do awansu do 1. Ligi Żużlowej. Plany miejscowych działaczy sięgają jednak znacznie wyżej.