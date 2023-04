Skreślają go po jednym meczu. Chcą, żeby oddał kasę

Ebut.pl Stal Gorzów straciła przed sezonem Bartosza Zmarzlika, więc były obawy o to, jak zespół zaprezentuje się w tym sezonie. Po pierwszym meczu wygląda to obiecująco, choć finalnie Stal przegrała w Toruniu.

Kibice Stali Gorzów domagają się radykalnych ruchów

Przede wszystkim jednak obrywa się Mateuszowi Bartkowiakowi. Kibice nie mają dla niego litości. Ich zdaniem trzy zera w Toruniu, to wystarczający argument, żeby podziękować juniorowi. - Jedź na wakacje. Oddaj pieniądze za podpis. Odstawić go - stwierdzeń tego typu można znaleźć w mediach społecznościowych całe mnóstwo.

Bartkowiak potrzebuje spokoju i Śwista

Warto też pamiętać, że Bartkowiak to zawodnik o sporym potencjale, który nie miał w poprzednich latach szczęścia. Kontuzje przeszkadzały mu w rozwinięciu skrzydeł. Ostatni okres przygotowawczy był pierwszym od bardzo dawna, w którym nic mu nie dokuczało i mógł się spokojnie przygotować do ligi. Jeśli teraz dostanie wsparcie, to jest szansa, że się przebudzi i zacznie jechać o wiele lepiej.

Oskar Paluch, który dziś bije Bartkowiaka na głowę, może liczyć na wsparcie taty Piotra Palucha. Bartkowiak zwyczajnie potrzebuje pomocy Piotra Śwista, który dołączył do sztabu po sezonie 2022. Świst to były żużlowiec Stali, prawa ręka Chomskiego. On ma wiedzę i doświadczenie, które mogą Bartkowiakowi pomóc. W sparingach i treningach na torze miał on przebłyski. Teraz trzeba to przełożyć na ligę. Odstawienie nic tu nie pomoże.