Skończył ze sportem, teraz będzie zarabiał pieniądze

Żużlowiec ten nigdy nie miał jakiegoś wielkiego talentu, nie mówiono o nim jako o przyszłej gwieździe tej dyscypliny . Koza jednak potrafił jeszcze jako junior miewać kapitalne mecze nawet w Ekstralidze. Gdy przeszedł do grona seniorów, na dobre osiadł w niższych ligach, gdzie zbudował sobie renomę zawodnika na określonym poziomie bardzo solidnego. Mało kto jednak spodziewał się po nim jakichś większych wyskoków, czyli nagłych wzrostów formy. To był raczej ligowiec.

Dość nieoczekiwanie kilka tygodni temu Ernest Koza oświadczył, że zakończy żużlową karierę. 29 lat to obecnie nic dla kogoś, kto uprawia tę akurat dyscyplinę. Dlaczego więc Koza podjął taką decyzję? Przede wszystkim dlatego, że w 2. Lidze nie zarabia się wielkich kokosów, a on ma swój biznes i może z niego żyć. Drugi aspekt to powiększenie rodziny, co z kolei wymaga poświęcenia większej ilości czasu. Teraz decyzja Kozy wygląda już inaczej.