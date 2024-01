Skoczył na głęboką wodę. Teraz usiądzie na ławie?

Andrzejewski może liczyć na wsparcie gwiazd

Żużlowcy przede wszystkim skupiają się na swoich przygotowaniach do meczu, ale zawsze znajdzie się czas na przekazanie różnych wskazówek młodszym kolegom. 16-latek we Wrocławiu może liczyć na wsparcie gwiazd. - Mam pełne wsparcie na treningach, na których wiadomo, że każdy skupia się na swoim sprzęcie, ale gdy przykładowo Maciej Janowski czy Artiom Łaguta widzą błędy, które popełniam, to mówią mi to otwarcie i nie mam z tym problemu. Bardzo cieszy mnie, że funkcjonuje to w taki sposób - przyznał.



Junior ma cieplarniane warunki do rozwoju. W Sparcie jest dwóch bardzo dobrych trenerów: Dariusz Śledź oraz Sławomir Drabik. Jeszcze wcześniej Andrzejewskiemu w elemencie startu pomógł Rafał Okoniewski. - Nie martwię się o ten element, jednak wiem, że muszę to cały czas szlifować. Mam jeszcze do poprawy kilka drobnych spraw, ale moim największym mankamentem jest brak objeżdżenia - podkreślił zawodnik Sparty.