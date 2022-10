Składali niemoralne propozycje? Mówią, że na bank nie napadli

Pieniądze (im) szczęścia nie dają

Pamiętajmy jednak, że nie takie dream-teamy padały jak muchy, a Stal miała akurat ostatnio szczęście do niewypałów transferowych. Parę miesięcy wstecz plany były podobne i też zakończyło się wielką klapą. Rzeszowianie szastali w zimie kasą, a wynik i tak okazał się rozczarowujący. Piąte miejsce i brak play-offów odebrano w stolicy Podkarpacia jak soczysty policzek. Teraz podobny rezultat będzie równoznaczny z trzęsieniem ziemi w gabinetach przy Hetmańskiej. Tutaj nie sprawdzi się powiedzenie, do trzech razy sztuka.

W Stali szybko zabrano się za wyciąganie wniosków. Sponsorzy zadeklarowali dalsze wsparcie więc ponownie głębiej sięgnięto do kieszeni. Z poprzedniego składu ostali się jedynie Krcmar i Woelbert. Resztę rozgoniono na cztery strony świata. Bez sentymentów potraktowano m.in. wychowanka Pawła Miesiąca. Za budowę ekipy, mającej tym razem skutecznie włączyć się do walki o wejście na zaplecze PGE Ekstraligi odpowiedzialny był dotychczasowy menedżer Paweł Piskorz. On jako jeden z nielicznych dostał od szefów klubu drugą szansę, no i niezłe środki do wydania na wzmocnienia.