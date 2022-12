Skład retro. Wszyscy 40-latkowie będą im kibicować

Nicholls to ostatnio bardziej reporter

Kiedyś byli prawdziwymi gwiazdami, obaj regularnie uczestniczyli w turniejach rangi cyklu Grand Prix i byli liderami zespołów najwyższej klasy rozgrywkowej. Scott Nicholls do dziś pozostaje zresztą liderem pod względem wzięcia udziału w największej liczbie turniejów bez Grand Prix bez zwycięstwa w żadnym nich. Ostatni raz w elicie widzieliśmy go wiele lat temu. Od 5 sezonów skupia się wyłącznie na jeździe w ojczystej lidze, zaś w wolnych chwilach bierze do ręki mikrofon i wciela się w rolę telewizyjnego reportera.

Jeśli do Andersena i Nichollsa dorzucimy jeszcze Balińskiego, żywą legendę speedwaya z leżącego niedaleko Leszna, to trudno nie dojść do wniosku, że prezes Sławomir Knop zmontował swoją drużynę w taki sposób, by zdobyć sympatię wszystkich 40-letnich sympatyków speedwaya. Przecież jego kadra mogłaby służyć za całkiem przyzwoitą wystawę muzealną! Co więcej, niczym w tanich amerykańskich horrorach, eksponaty z ekspozycji w każdej chwili mogą znów na chwilę się ożywić i zagrozić pewnym siebie rywalom.