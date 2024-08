Skandaliczny transparent na meczu polskiej ligi, oberwał wicemistrz świata. "Patologii mówimy stop"

Sebastian Zwiewka, INTERIA: Na początek zapytam, jaki to był dla pana sezon? Jest pan na 25. miejscu w klasyfikacji indywidualnej Metalkas 2. Ekstraligi ze średnią 1,881. To szósty wynik wśród krajowych zawodników.



Krzysztof Kasprzak, żużlowiec Energi Wybrzeża Gdańsk: Na pewno ciężki. Musiałem od nowa uczyć się nowych torów, ponieważ przez 23 lata startowałem w PGE Ekstralidze. W tym sezonie miałem więc dużo nowości. Do ostatniego meczu u siebie indywidualnie wszystko grało i plan minimum był wykonany. Znajdowałem się wtedy na 15. miejscu w klasyfikacji, byłem trzecim Polakiem ze średnią biegową 2,081. Średnio zdobywałem 10 punktów na mecz.



Wspomniał pan o ostatnim domowym spotkaniu, kiedy do Gdańska przyjechał INNPRO ROW Rybnik. Po dwóch defektach menedżer Eryk Jóźwiak dokonywał zmian. Co się stało? Reklama

Krzysztof Kasprzak: Mam kilka ofert. Stać mnie na zdobywanie punktów w Metalkas 2. Ekstralidze

Po spadku drużyny do Krajowej Ligi Żużlowej pewnie już teraz nie będzie pan deklarował chęci pozostania w Gdańsku na kolejny rok. Nie wyobraża pan sobie jazdy na trzecim poziomie rozgrywkowym?



- Na razie nie znam odpowiedzi na to pytanie. Wiem, że stać mnie na zdobywanie punktów w każdym meczu Metalkas 2. Ekstraligi, tak jak to było do 12. kolejki. Powtórzę, że przed tym ogromnym pechem, kiedy rozleciał się sprzęt, byłem trzecim Polakiem ze średnią 2,0.



Priorytetem dla pana są dalsze starty w Metalkas 2. Ekstralidze? Nie jest tajemnicą, że kluby powoli budują już składy na kolejny rok. Czy otrzymał pan już telefon lub telefony od prezesów?



- Mam oferty. Było parę telefonów z różnych klubów. Zobaczymy, czy coś z tego wyniknie.



W tym momencie nie możemy wykluczyć scenariusza, że Energa Wybrzeże Gdańsk utrzymuje się jednak w Metalkas 2. Ekstralidze. Nie wiemy, co wydarzy się w Łodzi, a także nie wiemy, kto awansuje. Dopuszcza pan możliwość pozostania w Gdańsku, jeśli drużyna za rok przystąpi do zmagań na zapleczu PGE Ekstraligi, mimo zajęcia ósmego, spadkowego miejsca?



- Pewnie, że dopuszczam. W Gdańsku czuję się bardzo dobrze. Bardzo żałuję, że spadliśmy. Przez cały rok wszystko grało.

Czy działacze z Gdańska wyrazili już wstępne zainteresowanie pańską osobą odnośnie sezonu 2025? Jakie ma pan obecnie relacje z nimi? Pamiętamy, że w jednym meczu pan nie wystąpił (w Bydgoszczy). Odstawienie od składu raczej nie było miłym doświadczeniem, zwłaszcza że w dwóch niezwykle ważnych domowych meczach z Arged Malesą i PSŻ-em Poznań, obok Nielsa K. Iversena, był pan najjaśniejszym punktem drużyny.



- Mamy dobre relacje. Taka była decyzja klubu i się z nią zgodziłem.



Była wtedy jakaś poważniejsza rozmowa? Czy po kilku dniach wszystko wróciło do normalności i nie trzeba było niczego sobie wyjaśniać?



- O decyzjach, które zapadły, byłem poinformowany, więc nie było czego wyjaśniać. Atmosfera w klubie do ostatniego meczu przez cały czas była OK.

Długo wydawało się, że pańskie relacje z kibicami są dobre lub poprawne. W rundzie rewanżowej nawet po dobrych występach dosyć mocno pan obrywał. To właśnie wtedy relacje uległy pogorszeniu?



- Moje relacje z kibicami nadal są dobre. Znalazł się jeden pan, który po jednym meczu potraktował nas obelgami i wyzwiskami. Poprosiłem, żeby tak się do mnie nie odzywał, to później wywiesił transparent. Chyba myślał, że miał do czynienia z chłopcami z podstawówki, choć nawet do nich nie powinien tak mówić. Ja mam charakter i nie pozwolę sobie na takie coś. Jak ktoś pluje mi w twarz, nie mówię, że pada Wiem, że wielu zawodników zwiesza głowę w dół i idzie do parkingu, ale nie ja. Za dużo przeszedłem i zdobyłem w tym sporcie.



W mediach społecznościowych kibice pisali, że nerwowo zareagował pan na krytykę i dlatego na meczu z ROW-em pojawił się ten transparent obrażający pańską osobę. Czy to prawda?



- Nie zareagowałem nerwowo. Po prostu poprosiłem pseudokibica, żeby nie obrażał mnie i moich kolegów z drużyny i żeby takie odzywki zachował dla kogoś innego. Jako kapitan musiałem to zatrzymać, bo uszy więdły. Dodam jeszcze, że na trybunach były dzieci, które słuchały tych komentarzy. Pseudokibic chciał nam wmówić, że jeździmy na żużlu, żeby nie robić punktów. Chyba coś mu się pomyliło. Reklama

Czy żałuje pan pewnych słów?



- Niczego nie żałuję. Nigdy nikt nie będzie miał prawa obrażać mojej osoby, ani mojej drużyny. Wszyscy powinniśmy traktować się z szacunkiem. Pozdrawiam tego pseudokibica. Mam nadzieję, że zmieni podejście do sportu. Patologii mówimy stop.



Czy miał pan okazję wyjaśnić sobie wszystko z kibicami z Gdańska, czy nie było takiej możliwości?



- Ale nie ma co wyjaśniać. Był to jeden pseudokibic, a reszta po każdym meczu, gdy wychodziliśmy do kibiców, była miła i rozumiała, że się staramy o jak najlepszy wynik. Bo wiedzą, że jak ktoś jedzie na zawody, to po to, żeby wygrywać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich prawdziwych kibiców Energi Wybrzeża Gdańsk. Dziękuję wszystkim moim sponsorom oraz całemu teamowi za ten sezon. Do zobaczenia na stadionach w 2025 roku.



Na zdjęciu: Krzysztof Kasprzak / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Krzysztof Kasprzak po defekcie motocykla. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski