Skandaliczne zachowanie. Okradł Polaka z kliku tysięcy

Wszystko przez sytuację z piętnastego wyścigu. Pedersen był bezsilny i w pewnym momencie odpuścił jazdę. Duńczyk nie kwapił się, by nawet w spacerowym tempie dojechać do mety. Na drugim miejscu w tymże biegu jechał Artiom Łaguta, a na trzecim Piotr Pawlicki czyli dwaj zawodnicy Betard Sparty Wrocław. Przez fatalne zachowanie Pedersena, Pawlicki nie dopisał do swojego dorobku punktu bonusowego i tym samym nie ma podstaw, by wystawić fakturę za ten punkt. Duńczyk okradł zatem Polaka z kilku tysięcy złotych. Bo czym w tym momencie różni się złodziej od tego, jak zachował się Pedersen?