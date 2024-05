Leon Madsen już nie raz zaskakiwał swoimi zachowaniami. Teraz cieszył się z wygranej z Bartoszem Zmarzlikiem, jakby właśnie został mistrzem świata. Fakt, że atak Duńczyka na polskiego mistrza w 13. biegu był popisowy i minął on Polaka, ale drużynie Krono-Plast Włókniarza, w której jeździ Madsen, nic to nie dało. A i sam Zmarzlik zbytnio się nie przejął, bo kiedy Madsen go wyprzedził, to ani myślał go atakować i jechał spokojnie na trzecim miejscu.

