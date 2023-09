Skandaliczna decyzja organizatorów, Zmarzlik wyrzucony. "Teraz zacierają ręce"

Wina Zmarzlika nie podlega dyskusji, ale kara przesadzona

- Myślę, że to jest oczywiste dla nas i dla zawodników, którzy jak wiemy stanęli murem za Zmarzlikiem. Jednak cała ta wierchuszka pokazała co o nas myśli i załatwiła sprawę po swojemu.

- Może utworzyć kolejne przepisy ułatwiające zagranicznym zawodnikom rozwój i szkolenie w Polsce. Bo my robimy wszystko, żeby im przychylić nieba. I tamci się cieszą. Wielka szkoda, że Bartek dał im pretekst. Nie rozumiem, dlaczego nikt z jego teamu nie pomyślał o tym, żeby wrzucić właściwy kevlar do samochodu. Nie rozumiem też, jak to się stało, że wyjechał do kwalifikacji. Przecież organizatorzy nie powinni do tego dopuścić.