Skandal, znowu nas oszukali. Prezes federacji nie gryzie się w język

FIM oraz promotor cyklu Grand Prix rozdali dzikie karty na 2025. Dostali je Mikkel Michelsen, Jason Doyle, Jan Kvech, Kai Huckenbeck. W gronie obdarowanych nie znalazł się żaden Polak, choć jesteśmy organizatorem trzech rund, a polska PGE Ekstraliga właściwie utrzymuje światowy żużel. Za zarobione u nas pieniądze zagraniczne gwiazdy ścigają się w Grand Prix. Tam kasa jest większa niż 2, 3 lata temu, ale gdyby zawodnicy bazowali wyłącznie na tym, to dopłacaliby do interesu.

Mocne słowa prezesa polskiego związku

- Dlatego jestem oszołomiony, zażenowany i bliski nazwania tego skandalem - mówi nam prezes PZM Michał Sikora. - Mogę zrozumieć geograficzny klucz, ale jak to jest, że mamy czterech Australijczyków i żadnego Grand Prix w tym kraju, a z drugiej strony mamy trzy rundy u nas i tylko dwóch naszych żużlowców. Ostatnio byliśmy tak słabo reprezentowani po rezygnacji Golloba, gdy zostali Hampel z Kasprzakiem. Dlatego nie będzie przesadą, jak powiem, że czuję się oszukany.

W GP 2025 będą się ścigać Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Pierwszy został mistrzem, drugi wywalczył awans z GP Challenge. Mimo ogromnych zasług polski żużel nie dostał niczego za darmo. - Jasne, że może cztery dzikie karty do podziału, to nie za dużo. Z drugiej strony to, że jest runda w Niemczech i Czecha nie oznacza, że musi być stały uczestnik z tego kraju. Może wystarczyłaby jednorazowa dzika karta - zastanawia się Sikora.