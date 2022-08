Skandal z polskimi gwiazdkami. Tak się nie robi

Miśkowiak i Cierniak zapomnieli, że w Bristolu jest lotnisko?

Szok związkowych działaczy był tym większy, że pracownik jednego z teamów, który był w niedzielę w Cardiff, w poniedziałek o 16.00 przyjechał na stadion w Krośnie. W poniedziałek o 10.00 wyleciał on z Bristolu, około 13.00 był na lotnisku w Rzeszowie i stamtąd dojechał do Krosna.

Na miejscu dziwiono się, dlaczego dwaj juniorzy nie wybrali tej samej drogi. Miśkowiak o tym, że pojedzie w IMP, wiedział od marca. Cierniak od maja. Mimo to żaden z nich nie wpadł na pomysł, żeby zawczasu zabukować bilety i lecieć z Bristolu do Rzeszowa. Miśkowiak jechał z Cardiff do Krosna busem. Cierniak poleciał samolotem do Wrocławia, ale czekał na mechaników, którzy z Cardiff jechali busem.