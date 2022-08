Zaczniemy wyjątkowo, bo od najniższej klasy rozgrywkowej. To ile rzeczy działo się dziś w Rawiczu trudno wyliczyć na palcach dwóch rąk. Starcie Metalika Recycling Kolejarza i SpecHouse PSŻ-u najlepiej podsumował nasz redakcyjny kolega, Przemysław Półgęsek. - Upadki, dzieci tańczące Poloneza, markowana taśma, flaga z przekreślonym herbem Opola, defekty, Kaczmarek machający Gomólskiemu, kontuzje, kubki w sędziego, sprint po punkt, awantura w parku maszyn. Brakuje tylko awarii maszyny startowej, ale to dopiero siódmy bieg - napisał na Twitterze.

Falubaz skomplikował sobie sytuację

Na szczęście parę godzin później w Łodzi żyliśmy już tylko sportowymi emocjami, choć parę telewizorów w Zielonej Górze mogło nie dotrwać do ostatniego biegu wieczoru. H. Skrzydlewska Orzeł z faworyzowanym Stelmet Falubazem robił momentami co chciał i do województwa lubuskiego wybierze się z dziesięciopunktową zaliczką.

Max Fricke i spółka mogą się tylko cieszyć, że od tego sezonu teoretycznie nawet przegrany dwumecz może zagwarantować im awans do półfinału, ponieważ przepustkę uzyska jeden lucky looser. Choć i to nie jest wcale takie pewne. W innych parach chociażby Zdunek Wybrzeże stać na niespodziankę, czyt. wyrównaną walkę z Abramczyk Polonią. Przy dobrych wiatrach Trans MF Landshut Devils też mogą napsuć krwi Cellfast Wilkom Krosno. Jeśli więc zielonogórzanie chcą powrócić do elity, to muszą spiąć pośladki i wreszcie wziąć się w garść.