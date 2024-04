Skandal podczas meczu! Burdy pod stadionem. Policja użyła siły

Choć dla wielu ludzi to niezrozumiałe, kibice żużlowego Apatora Toruń i piłkarskiej Elany Toruń nie przepadają za sobą i co chwilę na mieście próbują udowodnić sobie nawzajem którzy kibice mają więcej siły.

Fani Unii Leszno z kolei trzymają się z fanami Elany Toruń. Elanowcy nie mogli zatem przepuścić okazji, by wesprzeć leszczyńskich kibiców i dołączyć do nich na mecz z lokalnym rywalem.

Kibice Elany Toruń w Toruniu dołączyli do kibiców Unii

Leszczyńscy kibice jechali autobusem na mecz do Torunia, a w mieście Kopernika dołączyli do ich autobusu fani Elany Toruń i razem pojechali pod Motoarenę. Tam doszło do przykrych scen. Zgodnie z naszymi ustaleniami policja zakazała wpuszczenia na mecz kibiców Elany Toruń, choć ci zakupili bilety na spotkanie.