Skandal po meczu polskiego klubu. Awantura, zespół za miliony może odpaść z walki o awans

Polonia to jeden z głównych faworytów ligi i dla wielu wręcz kandydat numer jeden do awansu . Zespół dysponujący potężnym budżetem, mocno wspierany przez miasto, co roku ma awansować i co roku tajemniczo gubi się w fazie play-off . Tym razem znów się to stało. Polonia przegrała w Poznaniu różnicą aż piętnastu punktów, a powinna była wyżej, bo Kai Huckenbeck zasłużył na czerwoną kartkę. Po meczu kibice nie wierzyli własnym oczom .

Polak zarządza milionami, jest pod ostrzałem. Te słowa są jak kubeł zimnej wody Już wczoraj po południu kontaktowali się z nami oburzeni kibice Polonii. - Do naszej grupy podszedł Krzysztof Kanclerz, syn prezesa i kierownik drużyny. Od początku był nastawiony bardzo nerwowo. Obraził jednego z nas, generalnie był wręcz agresywny - słyszymy. - Absolutna żenada. On przyszedł się kłócić, a nie tłumaczyć. Prezesa nie było u nas w ogóle, może wolał sobie obejrzeć powtórkę z Cardiff, przecież każdy zna jego priorytety - dodaje drugi z kibiców.

Polonia ma problem, ale to jeszcze nie koniec

Strata 15 punktów to dużo, ale Polonia niejeden raz wygrywała u siebie wyżej, więc na spokojnie może to odrobić. Generalnie jednak znów budzą się u kibiców dość uzasadnione zarzuty o to, że w klubie jest ograniczona chęć awansu, bo sytuacja zasadniczo powtarza się co rok. Na ten moment jednak absolutnie nie można Polonii przekreślać, a już na pewno nie po tym, co stało się pięć lat temu, także w walce z PSŻ-em, którego trenerem był wtedy... Tomasz Bajerski.



Oczywiście rzetelność dziennikarska nakazuje skonfrontować zarzuty kibiców z Krzysztofem Kanclerzem, ale w Polonii od dawna nie rozmawia się z redakcjami, które kiedykolwiek napisały o klubie coś krytycznego. Rzecz jasna żadna taka nie dostaje też akredytacji, mimo obowiązku przyznania jednej dla każdej z nich. Niemal pewne jest zresztą, że Krzysztof Kanclerz wszystkich tych zarzutów by się wyparł, ale czy w tak ogromnej liczbie wiadomości o podobnej treści mogłyby być kłamstwa?



Klęska Zmarzlika w prestiżowym turnieju. Tak źle nie było od lat