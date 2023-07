Skandal na Wyspach! Odmówił badania i został zawieszony

Do tej sytuacji doszło w środowy wieczór, a już w czwartek Speedway Control Bureau wydało komunikat o zawieszeniu żużlowca , który w lidze polskiej reprezentuje drugoligowy Optibet Lokomotiv Daugavpils.

- Kary za odmowę poddania się badaniom antydopingowym są takie same, jak w przypadku pozytywnego wyniku testu - czytamy na stronie britishspeedway.co.uk.

Nick Morris ma problemy

Morris nie został dopuszczony do udziału w meczu. - W związku z naruszeniem regulaminu, Pan Morris wstępnie zostaje zawieszony na okres 30 dni i wezwany do stawienia się przed Sądem Dyscyplinarnym SCB - wyjaśniono w komunikacie, czyli jest to dopiero początek kłopotów Australijczyka. Jego drużyna - Birmingham Brummies przegrała z Glasgow Tigers 36:53.



Żużlowiec na Wyspach reprezentuje Leicester Lions (Premiership) oraz Birmingham Brummies (Championship). Przez miesiąc te kluby nie będą mogły powoływać 29-latka na mecze. SCB postanowiło jednak pójść im na rękę i wyraziło zgodę na zastępstwa. Jest też możliwość zapraszania na mecze gości.