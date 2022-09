Siedem lat i wystarczy. Trener swojego syna

Finalista PGE Ekstraligi ma duży problem z juniorami

16-letni Paluch potrzebuje taty, Stal wręcz przeciwnie

Zresztą umówmy się, że wokół Oskara mamy sporo szumu, balonik napompowany do granic możliwości, a wyniki na razie są takie sobie. Widać, że chłopak jest dobrze ułożony, grzeczny i ja mu życzę wszystkiego najlepszego. Gdyby jednak nadzieje, jakie Stal wiązała z jego wejściem do drużyny zestawić z wynikami, to chyba mamy mały problem. I tu nie chodzi o to, że ja oczekuję cudów od 16-latka. Po prostu stwierdzam, że liczono na grzmoty, a szału nie ma. Wystarczy pobieżna analiza punktowych zdobyczy, by dojść do wniosku, że tam potrzeba wiele pracy. A już między bajki można włożyć opowieści tych, co to mówili, że to będzie drugi Zmarzlik. Jak młody Zmarzlik przegrywał start, to na trasie leciały iskry. Tu nic się nie dzieje.