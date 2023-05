Show złotego dziecka. Uchronił ich przed niechlubną porażką

To było show w wykonaniu Wiktora Przyjemskiego. Młodzieżowiec Polonii za dwa dni będzie świętować 18 urodziny. Z tej okazji zrobił sobie prezent świetnie prezentując się w niedzielnym meczu w Bydgoszczy prowadząc swoją drużynę do zwycięstwa.

Polonia nie przekonywała, ale wycisnęła zwycięstwo

Źle się zaczął mecz w Bydgoszczy dla gospodarzy, którzy sensacyjnie przegrywali z gośćmi z Poznania. Polonia była faworytem tego meczu. Zresztą ciągle uważana jest za drużynę, która może włączyć się do walki o awans do PGE Ekstraligi. Z taką dyspozycją będzie jednak o to ciężko, bo miejscowi choć wygrali spotkanie przeciwko PSŻ-owi, to jednak niespecjalnie się popisali.