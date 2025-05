Show wyklętego gwiazdora. Wszystko na oczach ojca

Przemiana Maksyma Drabika. ROW będzie miał z niego dużą pociechę

Trener Piotr Żyto mówił o problemach sprzętowych. Silniki trafiły do serwisu, a Drabik po tym, jak odpoczął przez dwie kolejki (został odstawiony od składu), wrócił nie do poznania.

Maksym jest na krzywej wznoszącej

W tygodniu świetnie pojechał w lidze szwedzkiej i najwyraźniej nie było to dzieło przypadku. W piątek w meczu przeciwko Sparcie Wrocław szalał w najlepsze. Tor był trudny do wyprzedzania i mocno liczył się start, ale Drabika wszędzie było pełno. Miał problemy z szybkim wyjściem spod taśmy, ale to akurat wcale nie przekreślało jego szans na zdobycze punktowe.

Drabik znów był szybki, zadziorny i co ważne skuteczny. Praca nad sprzętem nie poszła na marne, a już teraz widać, że decyzja o tym, aby wrócić do stajni tunera Ryszarda Kowalskiego była strzałem w dziesiątkę. Zresztą w tym roku większość jego klientów radzi sobie bardzo dobrze, a Maksym jest tego najlepszym przykładem.

Szalejącego Drabika w parku maszyn już dawno nie było

Swoją drogą żużlowiec szalał nie tylko na torze, ale także w parku maszyn. T o już nie ten sam Maksym znany ze startów we Włókniarzu Częstochowa, kiedy był schowany w swoim boksie i wycofany od reszty drużyny. W piątek nie stronił od rozmów z innymi zawodnikami, a jak trzeba było sprawdzić stan zdrowia kolegi z drużyny po upadku, to był jednym z pierwszych na torze.

Wszystko to działo się na oczach jego ojca Sławomira, który w parku maszyn był obecny - tyle że po przeciwnej stronie jako członek teamu Sparty Wrocław. Obaj panowie dalej mają konflikt, a w ich relacjach nie doszło do przełomu. Syn legendy dalej pozostaje wyklęty, a nic nie wskazuje, by ich relacje naprawiły się w najbliższym czasie. Maksym nadal jest uprzedzony w stosunku do ojca, choć dostawał rady, by się z nim pogodził dla dobra kariery. Ojciec żużlowca mógł mieć przynajmniej satysfakcję, że jego syn powoli wychodzi ze sportowego zakrętu. Na to się przynajmniej zanosi.