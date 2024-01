Sezon życia 30-latka. Wciąż brakuje mu jednego

Krajowy lider ebut.pl Stali został sklasyfikowany na 15. miejscu ze średnią 1,974 . Tak wysoko jeszcze nigdy nie był, ale do dwóch punktów na bieg wychowankowi Polonii Bydgoszcz zabrakło zaledwie dwóch "oczek". Jeden lepszy wyścig i życiowe osiągnięcie Polaka byłoby jeszcze bardziej okazałe. W tym roku to się nie udało, więc może uda się za rok? Drużyna z Gorzowa za bardzo się nie zmieniła, trzon pozostał ten sam i Woźniak znów jest jednym z najmocniejszych ogniw - zaraz po Martinie Vaculiku i Andersie Thomsenie .

Woźniak jest prawdziwym liderem? Grand Prix go przetestuje

Osiem ostatnich lat Woźniak spędził poza domem. Pierwsze dwa we Wrocławiu , gdzie był zawodnikiem tzw. drugiej linii, musiał nawet mocno walczyć o skład. Dopiero transferze do Gorzowa, już jako sensacyjny indywidualny mistrz Polski, ugruntował swoją pozycję . Najpierw był bardzo solidny, następnie zaczął aspirować do roli lidera i tym liderem powoli się staje. Na razie jest krajowym (po odejściu Bartosza Zmarzlika), ale trudno mówić o nim jako o liderze z prawdziwego zdarzenia, skoro w elicie nigdy nie wykręcił średniej 2,000 .

Dotychczas potrafił tego dokonać tylko w I lidze (aktualna nazwa to Speedway 2. Ekstraliga), kiedy jeździł jeszcze w Polonii Bydgoszcz. Sezon 2024 będzie dla 30-latka już siódmym w gorzowskim zespole. Prezes Waldemar Sadowski niedawno w Rozmowach Interii zdradził, że celem Stali jest finał PGE Ekstraligi. Cel na pewno jest ambitny, bo kilka drużyn na papierze ma mocniejsze składy.



Jeśli jednak Vaculik i Thomsen pojadą na miarę swojego potencjału i Woźniak jeszcze troszkę się poprawi, to z taką pierwszą linią będzie można myśleć o medalach. Polak uzgodnił kontrakt ze Stalą na lata 2024-2025. Tegoroczny sezon będzie dla niego wielkim testem. Oprócz ligi duży nacisk kładzie na cykl Grand Prix. Do jego teamu niespodziewanie dołączył nawet czterokrotny mistrz świata - Greg Hancock. Wiedza Amerykanina na pewno się przyda.