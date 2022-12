Sezon jeszcze się nie zaczął, a oni już mają problem

Unia Leszno musi liczyć na młodych

23-latek to doprawdy ciekawy zawodnik. W sezonie 2020 zdobył indywiudalne mistrzostwo świata juniorów, wszyscy zgadzają się co do jego wielkiego talentu, często zdarzają mu się wyścigi wybitne, ale jego całoroczny wynik statystyczny spada z sezonu na sezon. Wiosną musi się to zmienić.